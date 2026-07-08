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Трамп недоволен позицией НАТО по Гренландии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что его не устраивают действия ряда союзников по НАТО.

"Я недоволен НАТО из-за их позиции по Гренландии", - сказал он журналистам в Анкаре на полях саммита альянса.

Он также в очередной раз раскритиковал партнеров по альянсу за нежелание помогать США во время ударов по Ирану.

Еще он повторил, что США, по его мнению, "тратят слишком много миллиардов долларов" на защиту союзников по НАТО.

В то же время, он сообщил, что на саммите альянса в турецкой столице он провел хорошие встречи. В частности, Трамп положительно охарактеризовал контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Дональд Трамп Иран НАТО США Гренландия Турция
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