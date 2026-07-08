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Рютте подтвердил проведение следующего саммита НАТО в Албании

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, не называя сроков, что следующий саммит Североатлантического альянса состоится в Албании.

"Следующий саммит будет в Албании. Решение было принято в Гааге (на саммите НАТО в 2025 году - ИФ). То есть было принято решение, что в этом году будет саммит в Анкаре, а следующий саммит будет в Албании. Сейчас мы в Анкаре, а следующий саммит будет в Албании. Нам еще нужно принять решение по конкретной дате", - сказал Рютте в среду на итоговой пресс-конференции саммита альянса в столице Турции.

Соответствующий вопрос был вызван появившимся в среду сообщением Bloomberg, что саммит НАТО в 2027 году в Албании может не состояться из-за постоянных выпадов в адрес организации со стороны президента США Дональда Трампа.

"НАТО рассматривает возможность отказа от ежегодного саммита в следующем году, отчасти чтобы снизить напряженность с частым критиком - президентом США Дональдом Трампом, и чтобы не привлекать внимание к тому, что принимающая страна является одним из наименее вкладывающихся членов альянса", - пишет агентство со ссылкой на источники.

По словам источников, "уход от ежегодных саммитов обсуждается все чаще на этой неделе в то время, как лидеры стран НАТО собрались в Анкаре".

Марк Рютте НАТО Албания
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