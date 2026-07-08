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Рютте уверен, что страны НАТО движутся к целям по оборонным расходам в 5% ВВП

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В масштабе всего Североатлантического альянса продолжают расти инвестиции в оборону, продвигаясь к поставленной перед НАТО цели по оборонным расходам в 5% ВВП к 2035 году, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

"Внедряются новые возможности, промышленность расширяет производство, а европейские союзники и Канада берут на себя более значительную ответственность за нашу общую безопасность. Все вместе это закладывает основу для более сильной, справедливой и дееспособной НАТО. Союзники рассмотрели значительный прогресс, уже достигнутый в направлении инвестирования 5% ВВП в оборону к 2035 году, и уже через год после начала десятилетнего проекта этот показатель достиг 4%. Таким образом, динамика очевидна", - сказал Рютте в среду на пресс-конференции в Анкаре после завершения саммита НАТО.

По его словам, страны-союзницы продолжают увеличивать как основные расходы на оборону, так и более широкие инвестиции, укрепляющие безопасность альянса.

"Они создают возможности, необходимые для реализации наших оборонных планов, и наращивают вклад в коллективные сдерживание и оборону НАТО. Речь идет не просто об увеличении расходов, а об обеспечении наших вооруженных сил всем необходимым для защиты миллиарда человек в более опасном мире", - продолжил генсек.

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Он считает, что сейчас в НАТО "фокус решительно сместился с постановки целей на достижение результатов".

"Это означает ускорение производства, устранение барьеров, повышение устойчивости, инвестиции в инновации и сотрудничество с партнерами для максимального расширения взаимодействия", - отметил Рютте.

По его мнению, состоявшийся в рамках саммита форум по оборонной промышленности продемонстрировал "решимость правительств и промышленности работать вместе с большей скоростью и амбициями".

"И цифры поражают, включая более $50 млрд новых закупочных сделок всего за один день. Мы также запустили новую крупную инициативу - программу NATO Drone Edge, в рамках которой союзники инвестируют $40 млрд в беспилотные системы в течение следующих пяти лет", - сообщил глава НАТО.

Марк Рютте НАТО
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