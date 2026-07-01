Постпред США не исключил меры в отношении стран НАТО, не тратящих достаточно средств на оборону

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - США могут принять меры против партнеров по НАТО, недостаточно наращивающих расходы на оборону, заявил в среду американский постпред при этом альянсе Мэтью Уитакер.

"Да, это возможно", - сказал он на онлайн-брифинге журналистам, отвечая на вопрос о том, планируют ли США какие-то меры в отношении стран, которые еще далеки от того, чтобы выделять минимум 5% ВВП на оборонные расходы.

При этом Уитакер подчеркнул, что не будет рассказывать, о каких мерах может идти речь.

Он отметил, что Вашингтон, в частности, недоволен Испанией, отказавшейся от такого наращивания расходов на оборону. Кроме того, Вашингтон в последние месяцы критиковал Мадрид за отказ поддержать американскую военную операцию против Ирана.

"Нет сомнений, что президент Трамп разочарован Испанией", - сказал Уитакер.

В то же время, по его словам, саммит НАТО, который позже в июле состоится в Турции, может дать хорошие результаты. "Вы будете удивлены содержанием", - заявил он, говоря о том, что можно ожидать от финального коммюнике на саммите.