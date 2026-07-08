Ротация войск США в Эстонии продолжится, летом прибудет новая смена

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Ротационное присутствие американских войск в Эстонии продолжится, летом в республику прибудет новая смена, заявил в среду эстонский министр обороны Ханно Певкур после встречи на саммите НАТО в Анкаре с Верховным главнокомандующим союзных сил в Европе (SACEUR) Алексусом Гринкевичем и главой Пентагона Питом Хегсетом.

"Ротационное присутствие Соединённых Штатов в Эстонии продолжается. Новая ротация появится уже летом", - сказал Певкур телерадиовещателю ERR.

Глава эстонского Минобороны добавил, что послание SACEUR заключалось в том, что они постараются рассматривать восточный фланг в целом. "Это также касается Литвы, Румынии, Польши. Это касается Латвии меньше, так как в Латвии нет подразделений сухопутных войск, в июле туда прилетело вертолётное подразделение", - сказал Певкур.

В понедельник ERR сообщал, что американские войска в значительной степени покинули Эстонию после того, как Пентагон приостановил отправку новых подразделений в Европу и начал пересмотр глобального размещения сил.

Певкур тогда отмечал, что сокращение численности американских военнослужащих связано с плановой летней ротацией.