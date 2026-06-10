Лишь каждый десятый европеец считает США союзником

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Европе наблюдается рост пессимистических настроений относительно роли США как союзника, свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром Европейского совета по международным отношениям (ECFR), выдержки из которого публикует в среду The Guardian.

Согласно результатам опроса, уверенность европейцев в американских гарантиях безопасности достигла исторически низкого уровня: только каждый десятый житель 15 стран, в которых проводилось исследование, считает США союзником, а большинство населения во всех странах сомневается, что Вашингтон придет им на помощь в случае нападения.

Результаты опроса, проведенного в мае в Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Франции, Швейцарии Швеции и Эстонии показал, что в среднем лишь 11% респондентов в этих странах теперь считают США союзником.

Полгода назад этот показатель составлял 16%, а в ноябре 2024 года - 22%. Преобладающее мнение заключается в том, что США теперь являются "необходимым партнером", в то время как 13% опрошенных европейцев заявили, что считают США соперником, а 12% назвали их прямым противником.

Опрос также показал: хотя многие европейцы считают, что отношения с Вашингтоном улучшатся после ухода Дональда Трампа с поста президента, они в виду ненадежности США все чаще готовы защитить себя сами, делая ставку на оборону Европы.

Почти во всех странах, где проводили опрос, большинство респондентов заявили, что их страна должна сократить стратегическую зависимость от американской военной техники, при этом сторонники идеи "покупай европейское" были наиболее многочисленны в Дании (75%), Нидерландах (72%), Швеции (70%), Португалии (69%), Франции (66%), Швейцарии (64%), Великобритании и Испании (по 62%).

"По всему континенту наблюдается ярко выраженная поддержка снижения зависимости от Вашингтона, - сказала Яна Кобзова, соавтор и старший научный сотрудник ECFR. - Европейцы все больше готовы к увеличению расходов на оборону и, что особенно важно, демонстрируют высокую степень уверенности в том, что соседние страны придут им на помощь в кризисной ситуации".

Согласно результатам опроса, европейцы в среднем на 4% чаще поддерживают увеличение расходов на национальную оборону, чем в прошлом году, при этом Италия стала единственной страной, где подавляющее большинство продолжает выступать против.

Немногие (29%) поддержали идею замены НАТО новым оборонным органом, состоящим исключительно из стран ЕС, при этом почти во всех странах, кроме Болгарии, преобладало мнение, что американо-европейские отношения "вероятно, улучшатся" после ухода Трампа - это мнение разделяют 60% и более респондентов в Дании, Испании, Нидерландах, Франции и Швеции.

Продолжает разделять европейское общественное мнение и стремление Украины вступить в ЕС: респонденты в таких странах, как Австрия, Болгария, Венгрия, Германия и даже Эстония чаще выступали против принятия Украины "в нынешних условиях", чем в поддержку этого.