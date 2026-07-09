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Президент США связал вывод войск из Европы с переговорами по Гренландии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение о выводе части американских сил из Европы.

"Я пока не принял окончательного решения. Многое будет зависеть от Гренландии", - сказал Трамп журналистам по пути из Турции, где проходил саммит НАТО.

Президент добавил, что рассмотрит возможность вывода войск, "если мы не заключим очень хорошую сделку по Гренландии".

В среду Трамп вновь заявил, что США нужен контроль над Гренландией для обеспечения безопасности в мире.

"Для нас Гренландия очень важна (...), а для Дании - нет", - сказал он журналистам в Анкаре.

Несколько месяцев назад Трамп уже выражал мнение, что США следует получить контроль над Гренландией, которая входит в состав Дании. Однако в итоге американский лидер согласился на предложение генсека НАТО Марко Рютте о поиске компромиссных вариантов решения проблемы.

США Гренландия Дональд Трамп
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