Судоходство через Ормузский пролив на этой неделе серьезно ухудшилось

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Трафик судов через Ормузский пролив резко снизился на этой неделе в связи с ударами Ирана по нескольким коммерческим судам, сообщает телеканал CNN.

В общей сложности за последние 24 часа в Персидский залив вошли семь судов - пять грузовых и два танкера. Еще шесть судов покинули Персидский залив, в том числе четыре грузовых судна и два танкера.

По данным CNN, в последние дни также возобновились помехи в работе GPS, и в данных о судах и полетах в районе Ормузского пролива стали заметны повышенные уровни подмены.

Телеканал отмечает, что до конфликта между США и Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 110 судов.