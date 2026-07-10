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Судоходство через Ормузский пролив на этой неделе серьезно ухудшилось

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Трафик судов через Ормузский пролив резко снизился на этой неделе в связи с ударами Ирана по нескольким коммерческим судам, сообщает телеканал CNN.

В общей сложности за последние 24 часа в Персидский залив вошли семь судов - пять грузовых и два танкера. Еще шесть судов покинули Персидский залив, в том числе четыре грузовых судна и два танкера.

По данным CNN, в последние дни также возобновились помехи в работе GPS, и в данных о судах и полетах в районе Ормузского пролива стали заметны повышенные уровни подмены.

Телеканал отмечает, что до конфликта между США и Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 110 судов.

Хроника 28 февраля – 10 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Персидский залив США Иран
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