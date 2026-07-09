Поиск

Чиновник из США заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может продлиться как день, так и месяц

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Обмен ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке может как быстро закончиться, так и затянуться, если Иран продолжит атаковать суда в Ормузском проливе, сообщает в четверг Axios со ссылкой на источник.

В миреТрамп заявил, что Иран попросил США о сделке после новых ударовТрамп заявил, что Иран попросил США о сделке после новых ударовЧитать подробнее

"Американский чиновник заявил, что нынешняя эскалация может продлиться день, два дня, неделю или месяц - в зависимости от того, продолжит ли Иран наносить удары по судам в Ормузском проливе", - написал в социальной сети X журналист портала Барак Равид.

При этом его собеседник заявил, что Вашингтон пока намерен продолжать удары по Ирану, чтобы в Тегеране поняли, что США "не валяют дурака".

В предыдущие две ночи США возобновили удары по Ирану. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна и Иордании.

Хроника 28 февраля – 09 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ближний Восток США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 9 июля

Глава Минобороны Израиля заявил о готовности возобновить операцию против Ирана

В Париже усиливают безопасность в преддверии матча между Марокко и Францией

В Китае ликвидируют последствия тайфуна Maysak, в результате которого погибли 39 человек

 В Китае ликвидируют последствия тайфуна Maysak, в результате которого погибли 39 человек

В Барселоне зафиксировали самую высокую за 112 лет температуру

 В Барселоне зафиксировали самую высокую за 112 лет температуру

Глава МИД Франции ожидает, что ЕС одобрит 13 июля 21-й пакет санкций против РФ

КС Молдавии признал неконституционными ряд положений закона об особом статусе Гагаузии

 КС Молдавии признал неконституционными ряд положений закона об особом статусе Гагаузии

Еврокомиссия вводит антидемпинговые пошлины на импорт шин из Китая

 Еврокомиссия вводит антидемпинговые пошлины на импорт шин из Китая

Попадание американского снаряда зафиксировали на границе территории АЭС "Бушер"

Власти Италии решили выслать из страны двоих сотрудников российского посольства

 Власти Италии решили выслать из страны двоих сотрудников российского посольства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2998 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10422 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов