Чиновник из США заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может продлиться как день, так и месяц

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Обмен ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке может как быстро закончиться, так и затянуться, если Иран продолжит атаковать суда в Ормузском проливе, сообщает в четверг Axios со ссылкой на источник.

"Американский чиновник заявил, что нынешняя эскалация может продлиться день, два дня, неделю или месяц - в зависимости от того, продолжит ли Иран наносить удары по судам в Ормузском проливе", - написал в социальной сети X журналист портала Барак Равид.

При этом его собеседник заявил, что Вашингтон пока намерен продолжать удары по Ирану, чтобы в Тегеране поняли, что США "не валяют дурака".

В предыдущие две ночи США возобновили удары по Ирану. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна и Иордании.