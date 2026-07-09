США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американские военные поразили примерно 90 военных целей в ходе очередного раунда ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы CENTCOM завершили очередной раунд ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство и мирных гражданских моряков в Ормузском проливе", - говорится в заявлении командования.

В нем отмечается, что целями ударов стали "иранские системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и военная логистическая инфраструктура вдоль иранского побережья".

Согласно сообщению, накануне вооруженные силы США нанесли удары примерно по 80 иранским военным целям, включая более 60 малых катеров КСИР, "чтобы нанести серьезный ущерб Ирану, который нарушил режим прекращения огня, атаковав три коммерческих судна, проходивших Ормузский пролив".

"Американские войска нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям, включая системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и военную логистическую инфраструктуру вдоль иранского побережья", - указало командование.