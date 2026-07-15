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Глава ЕК объявила о планах совместного с Украиной производства дронов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду в Киеве, объявила о подписании соглашения ЕС с Украиной о совместном производстве БПЛА.

"События здесь и во всем мире показали нам важность для нашей безопасности возможности развертывания проверенных в боях систем беспилотников. В больших масштабах и быстро. В Европе у нас уже есть огромный технологический и промышленный потенциал, который можно развернуть. И у нас есть безопасные и надежные производственные площадки, которые могут помочь в расширении масштабов. Но у нас нет проверенных в боях знаний и опыта, которые накопила Украина", - сказала глава ЕК, чье выступление распространила пресс-служба Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен указала на необходимость "объединить силы".

"Вместе мы можем работать над совместным производством. Над тем, чтобы все компоненты системы работали. И мы можем дать обеим оборонно-промышленным базам импульс, необходимый для решительного наращивания инвестиций и производства. Эта сделка объединит украинскую изобретательность и промышленный масштаб Европы", - отметила глава Еврокомиссии.

Она не сообщила подробностей о соглашении по беспилотникам.

ЕС Евросоюз ЕК Еврокомиссия Украина Урсула фон дер Ляйен
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