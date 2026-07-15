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Что случилось этой ночью: среда, 15 июля

Четвертая ночь обмена ударами между США и Ираном, продление работы МКС до 2030 года, сборная Испании вышла в финал ЧМ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС США возобновили блокаду портов Ирана и нанесли серию новых ударов по военным целям в стране. Атака длилась семь часов. Тегеран в ответ запустил баллистические ракеты и беспилотники по базам США в Бахрейне, атаковал авиабазу Муваффак Салти в Иордании и логистический центр в Кувейте. Дональд Трамп предупредил, что на следующей неделе расширит удары, включив в них электростанции и мосты, если Тегеран не вернется к переговорам.

- Обновленный вариант законопроекта, позволяющего ввести дополнительные санкции против России, передали на рассмотрение Сената США, сообщил CBS News.

- "Роскосмос" и NASA договорились о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года, сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Баканов.

- Прокуратура в американском штате Огайо предъявила заочные обвинения в кибермошенничестве трем гражданам РФ. Ущерб от их действий оценивается в $62 млн.

- Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4,7 тыс. человек, свыше 16,7 тыс. пострадали, 18 тыс. остаются без крова.

- Аукционный дом Sotheby's продал один из самых крупных и хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра Рекса за рекордные $50,1 млн.

- Сборная Испании по футболу со счетом 2:0 победила команду Франции и вышла в финал чемпионата мира 2026 года.

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