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Трамп не исключает возможности нанесения более масштабных ударов по Ирану

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник обсуждал возможность нанесения более масштабных ударов по Ирану на совещании в Белом доме, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

"Трамп провел встречу в ситуационной комнате во вторник, чтобы обсудить массированную атаку на Иран, которая будет иметь более широкий масштаб, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива", - говорится в сообщении.

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По словам источников, совещание было посвящено новым планам разрушительных ударов по стратегическим целям в Иране, в дополнение к ударам по иранским целям в Ормузском проливе.

Согласно публикации, на встрече присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и другие чиновники.

В ночь на среду Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока он сам не решит, что цели Вашингтона достигнуты.

"Это продолжится до тех пор, пока я не решу, что достаточно", - сказал он в интервью Fox News.

По оценкам Трампа, у Ирана еще остались военные возможности, "однако их не так много".

Хроника 28 февраля – 15 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран Марко Рубио Вашингтон
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