В ЕС возобновят на следующей неделе переговоры по потолку цен на российскую нефть

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Переговоры по вопросу потолка цен на российскую нефть возобновятся на следующей неделе, постпреды стран Евросоюза на 15 июля в Брюсселе не смогли прийти к единогласию, сообщают западные СМИ со ссылкой на свои источники.

Как передает Bloomberg со слов неназванного дипломата, государства-члены ЕС согласились сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $44,10 до 23 июля, "поскольку официальные лица пытаются достичь более широкого соглашения о санкциях".

Речь идет о согласовании 27 странами ЕС 21-го пакета санкций против России, в который предполагалось включить продление замораживания ценового потолка.

Агентство напоминает, что потолок цен должен был повыситься в соответствии с ростом мировых цен после 15 июля, что ослабило бы инструмент Евросоюза для оказания давления на Россию через цены на нефть.

Продление на одну неделю дает чиновникам больше времени для достижения соглашения по 21-му пакету санкций против России, который включает в себя более постоянное замораживание потолка цен на нефть, объясняет Bloomberg.