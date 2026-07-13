Кая Каллас заявила о продолжении работы над 21-м пакетом антироссийских санкций

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В работе по 21-му пакету санкций Евросоюза в отношении России еще остаются нерешенные вопросы, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Что касается 21-го пакета санкций, по-прежнему остаются некоторые открытые вопросы, но мы работаем над тем, чтобы достичь соглашения", - сказала Каллас журналистам по прибытии на встречу глава МИД стран ЕС в Брюсселе.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС работает над 21-м пакетом антироссийских санкций. По ее словам, Еврокомиссия предлагает до января 2027 года оставить в силе нынешний "потолок цен" на нефть РФ. Кроме того, фон дер Ляйен отмечала, что ЕС добавит десятки торговых судов в санкционные списки.