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Страны ЕС 15 июля попытаются согласовать вопрос о потолке цены для российской нефти

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В связи с истечением 15 июля полугодового срока пересмотра механизма регулирования потолка цен на российскую нефть Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) предпримет в этот день попытку согласовать заморозку текущего потолка в рамках 21 санкционного пакета, сообщила на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Работа продолжается. Я не могу вам сказать, о чем они договорятся по этому пакету и что в нем останется. Но чего я хотела бы - это того, чтобы этот пакет был мощным, надежным", - сказала она.

По ее словам, невозможно давать гарантии, пока не принято решение.

"Если мы не достигнем согласия по этому 21-му пакету, мы будем работать над планом Б. Но в среду мы будет по-прежнему работать над планом А", - ответила она на дополнительный вопрос.

По действующим правилам Брюсселя, каждые шесть месяцев лимит цены должен автоматически корректироваться так, чтобы оставаться на 15% ниже средней рыночной стоимости российской нефти Urals за прошедшее полугодие. Предыдущий пересмотр состоялся 15 января 2026 года, и следующая дата по графику - 15 июля 2026 года.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива мировые цены на нефть резко подскочили. Если формулу механизма регулирования применить 15 июля без изменений, ценовой потолок для России автоматически вырастет.

Евросоюз пытается экстренно принять 21-й пакет санкций, в который изначально закладывали заморозку текущего потолка ($44,10 за баррель) еще на полгода, до января. Однако на переговорах возникли резкие противоречия. В частности, Греция, Мальта и Кипр, чья экономика критически зависит от танкерных перевозок, выступают против жесткой заморозки низкого потолка. Для принятия решения по санкциям требуется единогласие всех государств-членов ЕС.

Если 15 июля договоренность не будет достигнута, то пересмотр произойдет автоматически в соответствии с действующей формулой, и потолок цен вырастет.

Coreper Urals Евросоюз Кая Каллас Кипр Мальта Греция
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