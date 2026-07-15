В Тегеране пока не планируют возобновлять переговоры с США

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Тегеране на данный момент не рассматривают возможность вновь вести переговоры с США, власти Ирана в первую очередь намерены защитить страну, заявил журналистам представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"В этот момент у нас нет планов на переговоры, мы сосредоточены на обороне", - сказал он.

По его словам, вооруженные силы Ирана показали, что любая атака против страны встретит соразмерный ответ. Также он сказал, что Иран не будет соблюдать свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании с США, если другая страна не держит своих обещаний.

"Меморандум о взаимопонимании предусматривает взаимные обязательства. В случае их нарушений другой стороной мы также воздержимся от исполнения своих обязательств", - сказал Багаи.

Американские военные в среду днем начали очередную волну ударов по Ирану. За последние дни США били по Ирану, в основном, в вечернее и ночное время. Иран также наносил ответные удары.