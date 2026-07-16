Вэнс считает, что ситуация вокруг Ирана развивается в правильном направлении

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Переговоры с Ираном будут непростыми, однако ситуация развивается в правильном направлении, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"По существу, мы движемся в правильном направлении", - сказал Вэнс на подкасте The Joe Rogan Experience.

По его словам, переговоры Вашингтона и Тегерана будут "действительно непростыми, и будет много пауз и возобновлений".

Ведущий подкаста также задал вице-президенту вопрос о влиянии Израиля на решение президента США Дональда Трампа начать кампанию против Ирана.

"Я думаю, что президент, совершенно независимо от какого-либо влияния Израиля, твердо убежден, что у Ирана не должно быть ядерного оружия", - подчеркнул Вэнс.

Ранее в июле Трамп возобновил удары по Ирану. При этом он заверил, что не против попыток дипломатического решения конфликта.