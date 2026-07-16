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Афины заблокировали 21-й пакет санкций ЕС против России из-за угрозы бизнесу

Афины заблокировали 21-й пакет санкций ЕС против России из-за угрозы бизнесу
Фото: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Греция выступила против нового 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России, включающего запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны, из-за интересов бизнеса, пишет Financial Times.

"Греция выступила против нового раунда санкций ЕС в отношении российского газа, чтобы защитить судоходную компанию Dynagas", - сообщает издание.

По словам источников Financial Times, представитель Греции в ЕС заявил в среду своим коллегам, что планируемые санкции в отношении российского СПГ "погубят" Dynagas.

Согласно данным морского портала Equasis, у Dynagas в эксплуатации находится 27 газовозов, треть из которых - танкеры ледового класса Arc7, построенные для работы в ледяных арктических водах близ "Ямал СПГ", поясняет Financial Times.

Представитель Греции, по словам источников, заявил, что Dynagas не сможет использовать эти суда в других местах и будет вынуждена продать их не западным компаниям. При этом стоимость таких судов около $300 млн.

В понедельник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС пока не удалось согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, однако выполнения этой цели, скорее всего, вскоре удастся добиться.

"Я сожалею, что у нас нет договоренностей по 21-му пакету санкций. Но я могу сказать, что мы довольно близки к тому", - сказала она на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Западные СМИ сообщали, что переговоры отложены до 23 июля, поскольку постпреды стран ЕС на совещании в среду в Брюсселе не смогли прийти к единогласию.

Как передает Bloomberg со слов неназванного дипломата, государства-члены ЕС согласились сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $44,10 до 23 июля, "поскольку официальные лица пытаются достичь более широкого соглашения о санкциях".

Для согласования Евросоюзом 21-го пакета санкций в отношении РФ, в который предполагалось включить продление замораживания ценового потолка, необходима поддержка всех 27 стран ЕС.

Афины Греция Евросоюз
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