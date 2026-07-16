Стармер в последний раз перед отставкой выступил в британском парламенте

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Кир Стармер во вторник принял участие в своем заключительном сеансе ответов на вопросы членов парламента страны, сообщает Sky News.

В ходе выступления Стармер среди прочего объявил, что уходит из политики. "Это завершение моего пути в мире политики", - сказал он.

Британские СМИ подчеркивают, что, учитывая его скорый уход в отставку, в парламенте в этот раз старались не задавать слишком острых вопросов Стармеру, а сам он нередко отвечал с юмором. После завершения мероприятия многие члены парламента проводили главу правительства аплодисментами.

Ожидается, что Стармера сменит другой политик лейборист - бывший мэр Манчестера Энди Бернем. Он единственный кандидат на пост лидера лейбористской партии и, соответственно, премьера Великобритании. СМИ отмечают, что у него уже есть поддержка достаточного числа членов парламента, чтобы обеспечить победу.

В пятницу состоится специальная конференция Лейбористской партии, на которой Бернема официально объявят новым лидером. В понедельник Стармер покинет пост премьера, после чего король Великобритании Карл III попросит Бернема сформировать правительство.

В июне Стармер заявил о намерении уйти в отставку после того, как многие однопартицы призвали его к этому из-за накопившихся претензий. Проблемы Стармера усугубились после плохих результатов Лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1,5 тыс. мест.

Бернем, которого в СМИ называют "королем Севера", обладает достаточно обширной поддержкой в партии. Он занимал министерские должности в правительствах премьер-министров Тони Блэра и Гордона Брауна, а также дважды боролся за пост главы Лейбористской партии: в 2010 году он занял четвертое место, а в 2015 - второе, проиграв Джереми Корбину.