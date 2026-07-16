Трамп оценил, что Иран позволил покинуть страну задержанной в 2024 году американке

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон оценил жест доброй воли со стороны Тегерана, который разрешил задержанной полтора года назад американской гражданке покинуть Иран.

"Иран разрешил гражданке США, незаконно задержанной в декабре 2024 года во время президентства сонного Джо Байдена, покинуть страну. (...) Соединенные Штаты высоко ценят этот жест доброй воли со стороны Ирана!" - написал Трамп в Truth Social.

Президент не уточнил, о ком идет речь, однако сообщил, что гражданка США "находится в безопасности за пределами Ирана и в хорошем состоянии".