Tasnim сообщило об ударе США по иранскому острову Ларак

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ВС США нанесли ракетный удар по иранскому острову Ларак вблизи Ормузского пролива, сообщает Tasnim. Оно ссылается в том числе на местных жителей, которые слышали громкий взрыв.

Власти проверяют то, какой объект пытались атаковать США, масштабы возможного ущерба.

Одновременно Tasnim опровергло информацию о том, что американская ракета попала в один из пирсов на соседнем острове Кешм.

По данным "Аль-Джазиры", Корпус стражей Исламской революции отчитался об ударах по авиабазе Принц Хасан и авиабазе Король Фейсал в Иордании. В КСИРе заявили, что атаковали ангары, где военные США готовили к миссиям истребители F-15, дроны, вертолеты.

По оценкам КСИРа, удары уничтожили восемь беспилотников MQ-9, прежде чем их извлекли из контейнеров и подготовили к операциям, еще два аппарата, стоявшие вне укрытия, получили тяжелые повреждения; также существенный урон нанесен двум американским тяжелым вертолетам, несколько военнослужащих США были убиты или ранены.