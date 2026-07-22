Трамп пообещал уничтожать мосты и электростанции в Иране в ответ на удары по судам в Ормузе

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду выступил с предупреждением к иранским властям, согласно которому американские военные будут атаковать и уничтожать мосты и электростанции в Иране в ответ на любую его атаку на суда в Ормузском проливе.

"С этого момента, каждый раз, когда Исламская Республика Иран будет бить по судну в Ормузском проливе - ракетой, реактивным снарядом, дроном, любым оружием - США будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию, в том числе те, которые находятся возле столицы Тегерана или на ее территории", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп неоднократно грозил ударами вооруженных сил США по мостам и электростанциям в Иране.