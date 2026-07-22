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Температура воздуха в Японии превысила 40 градусов Цельсия

Температура воздуха в Японии превысила 40 градусов Цельсия
Фото: Buddhika Weerasinghe/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В центральной Японии впервые с начала года температура превысила 40 градусов Цельсия, сообщает в среду The Guardian со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Отмечается, что температура в городах Гудзё и Тадзими (префектура Гифу) поднялась до 40 и 40,3 градуса Цельсия соответственно, а в городе Тоёта (префектура Айти) столбик термометра достиг 40,1 градуса.

На фоне экстремальной жары поступают сообщения о жертвах. В понедельник в городе Сандзё (префектура Ниигата) был найден мертвым мужчина в возрасте около 40 лет, а еще один мужчина старше 70 лет умер в Канагаве к юго-западу от Токио. Предполагается, что оба скончались от теплового удара.

Абсолютный максимум - 41,8 градуса Цельсия был зарегистрирован в Японии в городе Исэсаки (префектура Гумма) в августе прошлого года.

За последние сто лет средняя летняя температура в Японии выросла примерно на 1,3 градуса Цельсия, при этом 2023 и 2024 годы стали самыми жаркими с начала ведения метеонаблюдений в 1898 году.

Власти рекомендуют гражданам носить легкую одежду и пользоваться кондиционерами.

Япония
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