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Белорусские военные опровергли создание укрепрайонов на границе с Украиной

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин опроверг информацию о строительстве белорусской стороной укрепрайонов на границе с Украиной, назвав это войной в информационном поле.

"Мы это, конечно, слышали, и на это смотрим с улыбкой. Те заявления, что мы готовим какие-то оборонительные районы... Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности", - приводит в среду слова министра агентство БелТА.

Министр напомнил, что ранее президент Белоруссии дал поручение оборудовать укрепрайоны вдоль границ республики. "Это поручение выполнено. Пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идет их активное совершенствование. На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей", - заявил Хренин.

Виктор Хренин Украина Белоруссия
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Белорусские военные опровергли создание укрепрайонов на границе с Украиной

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