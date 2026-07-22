Турпоток из России на Шри-Ланку резко снизился из-за дефицита авиаперевозок

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Турпоток из России на Шри-Ланку снизился в первом полугодии почти на треть из-за нехватки авиаперевозок: прямых рейсов нет, а арабские перевозчики практически не предлагают удобных стыковочных рейсов из-за кризиса на Ближнем Востоке, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) в среду.

"Зимой и весной значительная часть туристов летала на Шри-Ланку с пересадками через ОАЭ, Бахрейн и Катар на рейсах Air Arabia, Gulf Air, Qatar Airways и других. Эти маршруты были и удобными, и доступными по цене. В феврале на аэропорты ОАЭ и Катара приходилось до 40% всех визитов россиян на Шри-Ланку, а уже в марте эти маршруты практически перестали работать. К тому же летом "Аэрофлот" приостановил свои прямые рейсы на остров, чартерные программы также закончились в марте", - рассказала директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева.

Она отметила, что за первое полугодие текущего года продажи туров на Шри-Ланку снизились в компании на 26% год к году.

"Учитывая ситуацию, туристы выбирают другие азиатские направления, где перелет доступнее и проще - Таиланд, Вьетнам и Китай", - сказала Домостроева.

По данным Минтуризма Шри-Ланки, в первом полугодии 2026 года остров принял 77,3 тыс. российских туристов, что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Россия удержалась на третьем месте с долей 6,7%, лишь немного обогнав Китай, откуда на остров прибыли 76,2 тыс. гостей (плюс 15,8%).

В то же время, как подчеркнул коммерческий директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов, Шри-Ланка уже не относится к числу массовых направлений, поэтому даже столь существенное снижение нельзя сравнивать с аналогичной динамикой на массовых рынках, где счет туристов идет на миллионы.

"В случае Шри-Ланки главным сдерживающим фактором остается именно перевозка. Еще год назад туристам было значительно проще добираться на остров: помимо Москвы, многие жители регионов летали через Шарджу рейсами Air Arabia с удобными стыковками. Сейчас эта возможность существенно ограничена, поэтому доехать до Шри-Ланки стало сложнее, особенно туристам из регионов", - заметил он.

Дополнительным фактором влияния на спрос эксперт назвал стоимость авиаперелета: сегодня цена билета с пересадкой в среднем от 80 тыс. рублей на человека, что снижает привлекательность направления.

В Coral Travel тоже фиксируют падение продаж Шри-Ланки, но рассчитывают, что к сентябрю спрос раскачается.

"Ситуация с регионом Ближнего Востока неоднозначная, сложно прогнозировать, как она скажется на перевозке, учитывая, что есть альтернативные направления. Наши пакеты базируются на регулярных рейсах из свободной продажи. Исторически, помимо прямого "Аэрофлота", это стыковочные рейсы Emirates, Etihad Airways, Turkish Airlines. Иногда садятся на китайский China Eastern - этот вариант берет ценой", - пояснила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

Как заявили в туркомпаниях, наибольшим спросом у российских туристов пользуются курорты Унаватуна, Хиккадува, Бентота, Берувела, Велигама. Минимальная стоимость тура на Шри-Ланку на базе проживания в гестхаусах без питания и с минимальным тарифом авиаперевозки начинается от 78-80 тыс. рублей на человека.