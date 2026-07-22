Кишинев предложил провести встречу по приднестровскому урегулированию в формате "1+1" на левом берегу Днестра

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Кишинев предложил Тирасполю провести встречу в формате "1+1" на левом берегу Днестра, исключив из списка Тирасполь и Бендеры, сообщил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь журналистам после заседания правительства в среду.

Киверь подтвердил, что в июне уже приглашал тираспольского переговорщика Виталия Игнатьева на встречу в Кишиневе, но тот ответил отказом. "Мы хотели проинформировать о том, что запускается Фонд конвергенции, а также довести до сведения решения по НДС и акцизам - объяснить как это будет работать и способствовать развитию экономики. Игнатьев ответил, что это не является предметом переговоров", - сказал он.

По его словам, тираспольский переговорщик также сослался на опасения относительно своей безопасности в Кишиневе.

Киверь заявил, что направил новое приглашение для проведения встречи в одном из населенных пунктов на левом берегу Днестра, но не в Тирасполе или Бендерах. "Мы предложили провести встречу в Рыбнице, Дубэсарь или Григориополе", - сказал вице-премьер.

Формат "1+1" остается единственной площадкой для диалога между Кишиневом и Тирасполем. В 2024 году состоялись три встречи в формате "1+1", в 2025 году - две, ещё две прошли в 2026 году - в февраля и в апреле. Все эти встречи проводились на территории, контролируемой администрацией Приднестровья, они прошли в офисах Миссии ОБСЕ в Тирасполе и Бендерах. Это связано с тем, что с середины 2024 года представитель Тирасполя Виталий Игнатьев отказывается приезжать в Кишинёв. Он заявил, что после принятия парламентом Молдовы так называемого "закона о сепаратизме", опасается ареста в Кишинёве.

Согласно регламенту проведения раундов переговоров в формате "1+1", они проводятся поочередно - в Кишиневе и Тирасполе.