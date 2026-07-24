КСИР призвал жителей стран Ближнего Востока не подходить к военным объектам США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Жителям стран Ближнего Востока следует держаться подальше от военных объектов США в регионе, сообщает в пятницу агентство "Мехр" со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Населению стран, где присутствуют американские военные, в целях собственной безопасности рекомендуется оставаться на расстоянии не менее 500 метров от мест скрытного размещения военнослужащих США", - говорится в сообщении.

В пятницу Центральное командование ВС США (CENTCOM) провело очередную серию ударов по иранским целям. В свою очередь иранские военные объявили об атаке на американские военные объекты в ближневосточном регионе, среди которых - авиабаза "Шейх Иса" в Бахрейне и авиабаза имени Маваффика Салти в Иордании. До этого КСИР многократно наносил удары и по другим американским военным объектам.