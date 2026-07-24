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Brent подешевела до $97,91 за баррель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Нефть быстро дешевеет, цена Brent опустилась ниже отметки в $100 за баррель.

К 14:55 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,78 (2,76%), до $97,91 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,22 (2,41%), до $89,97 за баррель.

Накануне обе марки подскочили в цене более чем на 6%, причем Brent обновила максимум с 22 мая, WTI - с 4 июня. Аналитики отмечают, что снижение котировок в пятницу является коррекцией после такого резкого скачка, вызванного эскалацией военных действий на Ближнем Востоке.

"Основные мировые хабы нефтедобычи и пути поставок окружены войной, - отметил аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс. - Краткосрочный прогноз для нефти "бычий".

Накануне американские военные провели 13-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались более двух часов. CENTCOM заверил, что ВС США продолжают помогать торговым судам осуществлять проход через Ормузский пролив. Однако, по данным Kpler, занимающейся отслеживанием судов, в четверг через пролив прошел лишь один танкер.

Тем временем йеменские хуситы начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг они заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских нефтеналивных судов в Красном море, утверждая, что они нарушили морскую блокаду. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США пойдут на военные меры, если атаки не прекратятся.

Аналитики JPMorgan отметили, что каждый дополнительный месяц перебоев поставок нефти повышает цену Brent на $7-8 за баррель. Если перебои продлятся три месяца, североморская марка подорожает примерно до $114 за баррель, спрогнозировали они.

Brent Kpler WTI Иран США
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