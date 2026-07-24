Четыре человека погибли при ракетной атаке США по иранскому городу Ахваз

Еще пятеро пострадали

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами американских ракетных ударов по городу Ахваз и его окрестностям, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

Согласно сообщению властей провинции Хузестан, граничащей с соседним Ираком, еще пятеро получили ранения.

В ночь на пятницу американские вооруженные силы нанесли 13-ю серию ударов по Ирану, которые продолжались более двух часов. Отмечалось, что атаке подверглись иранский портовый город Бендер-Аббас и остров Кешм.