Что случилось этой ночью: пятница, 24 июля

Атака БПЛА на Санкт-Петербург, пожар на складе Wildberries в Ленобласти, новые пошлины США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. По словам губернатора Александра Беглова, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. За ночь над Ленинградской областью сбили 59 БПЛА.

- На складах Wildberries в деревне Новосаратовка Ленобласти произошел пожар после атаки БПЛА, пострадали три человека. Из-за удара дронов обрушились конструкции на складе птицефабрики "Северная" в Кировском районе.

- США с пятницы вводят новые пошлины от 10% до 12,5% в отношении 60 стран. Российский импорт будет облагаться пошлиной в 12,5%.

- В Абхазии восстановили энергоснабжение, прерванное из-за системной аварии на Ингурской ГЭС. Республика оставалась без света более трех часов.

- Иран отверг предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, переданное в четверг премьером Ирака, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

- Четыре человека погибли, пятеро пострадали при ракетной атаке США по иранскому городу Ахваз и его окрестностям, сообщило Tasnim. 13-я серия ночных ударов по Ирану длилась более двух часов.

- Трамп заявил, что использует замороженные в США иранские активы для возмещения убытков от ударов Тегерана по судам в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал это "опасным прецедентом".