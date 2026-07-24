NYT сообщила, что Иран отверг предложение США о прекращении огня

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ранее посещавший США премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в четверг доставил в Тегеран предложение о прекращении огня, однако оно было отвергнуто, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

"Иран в четверг отклонил предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, доставленное в Тегеран премьер-министром Ирака", - говорится в сообщении.

В четверг аз-Зейди посетил Иран, ранее на минувшей неделе он встречался с Трампом в Белом доме. Издание отмечает, что детали предполагаемого предложения о прекращении огня неизвестны.

"Однако иранские чиновники заявили, что это было единственное предложение на столе, и их правительство не заинтересовано во временном соглашении, которое оставит нерешенным вопрос контроля над Ормузским проливом", - поясняет The New York Times.

Как сообщали иранские СМИ, премьер Ирака в четверг прилетел в Тегеран с делегацией высокопоставленных чиновников. Он встретился с президентом страны Масудом Пезешкианом, спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом, а также с главой МИД Аббасом Аракчи.

Ранее в четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что больше не допустит перемирий, которые США смогут использовать для пополнения своих военных арсеналов.

Во вторник портал Axios сообщал о том, что страны-посредники направили Ирану и США предложение о прекращении огня. Представитель МИД Ирана Ибрагим Багаи также подтверждал, что посредники прислали Тегерану новые предложения по стабилизации ситуации.