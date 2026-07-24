Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили 13-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались более двух часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы CENTCOM нанесли удары по иранским военным командным центрам, хранилищам беспилотников, сетям связи, пунктам берегового наблюдения и морским объектам, чтобы еще больше уменьшить угрозу, которую Иран представляет для гражданских моряков и коммерческих судов, следующих через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что американские военные продолжают помогать торговым судам осуществлять проход через Ормузский пролив.

"Международный водный путь остается открытым для транзита, несмотря на недавние атаки со стороны Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Коммерческие суда продолжают свободно перемещаться по проливу при поддержке американских военных", - указали в командовании.