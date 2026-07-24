Лавров и глава МИД КНР обсудили тему отношений с США и украинский кризис

Министры констатировали совпадение или близость подходов по большинству вопросов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ШОС обсудили тему отношений с США и ситуацию вокруг украинского кризиса, констатировав совпадение или близость подходов по большинству вопросов, сообщили в МИД РФ.

"Обсуждалась тема отношений с США и ситуация вокруг украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном министерством в пятницу.

"По итогам встречи стороны констатировали совпадение или близость подходов двух стран по большинству затронутых вопросов", - добавили на Смоленской площади.

Там отметили, что "главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили удовлетворение позитивной динамикой развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

Лавров и Ван И также "сверили часы" по вопросам "двустороннего политического диалога, практического сотрудничества и гуманитарных связей с фокусом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося в мае официального визита президента Российской Федерации В.В.Путина в КНР", сообщили в МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по тематике взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития объединения в контексте комплексного совершенствования его деятельности. Особое внимание было уделено содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС", - указали в министерстве.

Кроме того, стороны подчеркнули "важность укрепления стратегической координации между Москвой и Пекином на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, "Группе двадцати", АТЭС и других международных форматах".