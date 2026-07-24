Поиск

Лавров и глава МИД КНР обсудили тему отношений с США и украинский кризис

Министры констатировали совпадение или близость подходов по большинству вопросов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ШОС обсудили тему отношений с США и ситуацию вокруг украинского кризиса, констатировав совпадение или близость подходов по большинству вопросов, сообщили в МИД РФ.

"Обсуждалась тема отношений с США и ситуация вокруг украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном министерством в пятницу.

"По итогам встречи стороны констатировали совпадение или близость подходов двух стран по большинству затронутых вопросов", - добавили на Смоленской площади.

Там отметили, что "главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили удовлетворение позитивной динамикой развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

Лавров и Ван И также "сверили часы" по вопросам "двустороннего политического диалога, практического сотрудничества и гуманитарных связей с фокусом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося в мае официального визита президента Российской Федерации В.В.Путина в КНР", сообщили в МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по тематике взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития объединения в контексте комплексного совершенствования его деятельности. Особое внимание было уделено содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС", - указали в министерстве.

Кроме того, стороны подчеркнули "важность укрепления стратегической координации между Москвой и Пекином на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, "Группе двадцати", АТЭС и других международных форматах".

МИД РФ Сергей Лавров КНР Ван И
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Около 20 тыс. человек эвакуированы в центральной Испании из-за пожаров

В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России

 В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России

Brent подешевела до $97,91 за баррель

Иран нанес удар по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне

 Иран нанес удар по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне

Грузинский НПЗ в Кулеви в сентябре прекратит переработку нефти из России

 Грузинский НПЗ в Кулеви в сентябре прекратит переработку нефти из России

Быстрое расходование боеприпасов США против Ирана тревожит администрацию Трампа

 Быстрое расходование боеприпасов США против Ирана тревожит администрацию Трампа

Brent подешевела до $98,83 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 24 июля

Четыре человека погибли при ракетной атаке США по иранскому городу Ахваз
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10723 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3317 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов