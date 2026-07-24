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Около 20 тыс. человек эвакуированы в центральной Испании из-за пожаров

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Испанские власти эвакуировали примерно 20 тыс. человек в автономном сообществе Мадрид в связи с природными пожарами, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеса.

"Лесные пожары уничтожают тысячи гектаров и угрожают множеству населенных пунктов. Я хочу выразить поддержку всем, кто видит, как огонь выжигает их леса и угрожает их домам", - написал Санчес в соцсети X.

Премьер добавил, что для борьбы с пожарами задействованы все имеющиеся ресурсы. Он подчеркнул, что власти окажут необходимую помощь как в период действия чрезвычайной ситуации, так и при ликвидации ее последствий.

Cанчес также призвал население сохранять бдительность и следовать указаниям экстренных служб.

Ранее в пятницу чрезвычайное положение национального уровня ввели в автономном сообществе Мадрид и соседней с ним провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон). По всей стране сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

Мадрид Педро Санчес Испания
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