Во Франции борются с десятками лесных пожаров

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Лето 2026 года во Франции опасно близко к антирекорду, установленному в 2022 году, когда сгорело 66,3 тыс. га растительности, передает в пятницу BFMTV.

В департаменте Жиронда на юго-западе страны бушует "крупнейший пожар сезона", сообщает телеканал.

"В настоящее время действует 32 пожара, которые, очевидно, не все одинаково масштабны", - заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

По его словам, пожар, бушующий к северу от Аркашонской лагуны и начавшийся в коммуне Сомос, сейчас является "самым крупным пожаром сезона". Со среды он уже охватил 10 тыс. га и привел к эвакуации населения, завершенной или находящейся в процессе. 40 тыс. человек эвакуируются "по суше или по морю", отметил министр.

Этот пожар, сказал Нуньес, "не под контролем", и для его тушения мобилизовано около 1 тыс. пожарных, "местных сотрудников и подразделений подкрепления". Кроме того, по его данным, "уничтожено около 50 домов".

Глава МВД сообщил, что с начала года во Франции сгорело более 50 тыс. га растительности. Он уточнил, что эта цифра "почти в три раза выше", чем в прошлом году в это же время.

Неподалеку, к югу от Аркашонской лагуны, пожар, вспыхнувший в четверг в коммуне Бискарросс, в департаменте Ланды, продолжает распространяться, он охватил более 2,5 тыс. га на окраинах города и привел к эвакуации 23 тыс. человек.

Министр внутренних дел также отметил, что пожарные уже несколько дней борются с огнем в департаменте Вар, который "охватил 3,7 тыс. га, требуется мобилизация 800 пожарных".

В этом году во Франции засуха, являющаяся следствием постоянного дефицита осадков в течение нескольких месяцев, и особенно сильные волны жары, которые связывают с изменением климата, создали условия, крайне благоприятные для возникновения лесных пожаров, что делает борьбу с огнем особенно сложной. Чрезвычайно сухие ветры также усугубляют положение.

В условиях "очень напряженной" ситуации президент Франции Эммануэль Макрон объявил в ночь на пятницу, что попросил Еврокомиссию активировать механизм гражданской защиты Евросоюза, сообщил BFMTV.