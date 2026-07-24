Чрезвычайное положение ввели в районе Мадрида из-за природных пожаров

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Чрезвычайное положение национального уровня введено в пятницу в испанском автономном сообществе Мадрид и соседней провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон) в связи с природными пожарами, которые уже привели к эвакуации тысяч местных жителей, сообщает Испанское телевидение.

Эту меру власти называют беспрецедентной, поскольку впервые в истории она применена в случае природного пожара. Ранее чрезвычайные положения национального уровня вводили в Испании только в случае массового отключения электроэнергии.

Руководство по устранению пожаров возложено на главу МВД Испании Фернандо Гранде-Марласку, а оперативное командование будет осуществляться Военным подразделением по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в июле сообщалось о сильном природном пожаре в Андалусии на юго-востоке Испании. Он привел к гибели 11 человек.