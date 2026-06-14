Экс-президенту Армении Кочаряну запретили выезд из страны

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Власти Армении запретили выезд из страны экс-президенту страны, главе оппозиционного блока "Армения" Роберту Кочаряну.

"В аэропорту "Звартноц" Роберту Кочаряну без объяснения каких-либо причин запретили вылет из страны", - сказал глава офиса экс-президента Баграт Микоян армянским СМИ.

Ранее в воскресенье офис Кочаряна заявил о его планах выехать из республики на три дня. Отмечалось, что визит носит личный характер, был запланирован давно и отложен из-за напряженного предвыборного графика.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении в соцсети заявил, что главы трех оппозиционных сил - глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян, экс-президент Армении Роберт Кочарян и бизнесмен Гагик Царукян "будут сломлены".

"Еще во время предвыборной кампании я говорил, что вы будете мечтать о возможности сбежать из Армении, но такой возможности у вас не будет", - заявил Пашинян.

Он отметил, что "не забыт" также экс-президент Армении Серж Саргсян.

ЦИК Армении в воскресенье опубликовал окончательн

ые результаты парламентских выборов 7 июня.

Партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,7456% голосов, получив 64 депутатских мандата.

Партия "Сильная Армения" Карапетяна набрала 23,2710% голосов, получив 29 мандатов. Блок "Армения" Кочаряна - 9,9231%, получив 12 мандатов.

Всего в парламенте 105 мест.

"Процветающая Армения" бизнесмена Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,893%.

9 июня генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Царукяна, обвинив его в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ранее в тот же день Царукян с супругой попытался покинуть Армению, однако ему запретили выезд.