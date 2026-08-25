В Казахстане связали отключение электроэнергии на юге с инцидентом на ГЭС в Киргизии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Казахстан связывает массовое отключение электроэнергии на юге страны 14 августа с отключением гидрогенераторов №1 и №2 Токтогульской ГЭС в Киргизии, сообщил журналистам министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"Возмущение в единой зоне Центральной Азии началось с отключения вот этих двух энергоблоков Токтогульской ГЭС", - сказал он.

По его словам, отключение генераторов суммарной мощностью 625 МВт привело к изменению режима работы энергосистем стран Центральной Азии.

Министр отметил, что оператор единой электроэнергетической системы Казахстана KEGOC восстановил энергосистему страны за 2,5 часа.

При этом причины, по которым отключение затронуло Алма-Ату и другие территории юга Казахстана, а также действия казахстанских электросетей, еще предстоит установить. Для расследования причин инцидента создана государственная комиссия. По словам Аккенженова, уточняются отдельные детали происшествия, после чего комиссия представит свои выводы.

"Почему произошло отключение города Алма-Ата, как повели электросети у нас в Казахстане, комиссия сделает выводы и представит на обозрение", - заверил министр.

Он также отметил, что киргизская сторона в своем заявлении не отрицает факт отключения двух энергоблоков на Токтогульской ГЭС.

14 августа сбой в энергосистеме Центральной Азии привел к аварийным отключениям электроэнергии в нескольких регионах Казахстана. Объем ограничений электроснабжения потребителей составил ориентировочно 2810 МВт.