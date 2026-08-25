Поиск

В Казахстане связали отключение электроэнергии на юге с инцидентом на ГЭС в Киргизии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Казахстан связывает массовое отключение электроэнергии на юге страны 14 августа с отключением гидрогенераторов №1 и №2 Токтогульской ГЭС в Киргизии, сообщил журналистам министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"Возмущение в единой зоне Центральной Азии началось с отключения вот этих двух энергоблоков Токтогульской ГЭС", - сказал он.

По его словам, отключение генераторов суммарной мощностью 625 МВт привело к изменению режима работы энергосистем стран Центральной Азии.

Министр отметил, что оператор единой электроэнергетической системы Казахстана KEGOC восстановил энергосистему страны за 2,5 часа.

При этом причины, по которым отключение затронуло Алма-Ату и другие территории юга Казахстана, а также действия казахстанских электросетей, еще предстоит установить. Для расследования причин инцидента создана государственная комиссия. По словам Аккенженова, уточняются отдельные детали происшествия, после чего комиссия представит свои выводы.

"Почему произошло отключение города Алма-Ата, как повели электросети у нас в Казахстане, комиссия сделает выводы и представит на обозрение", - заверил министр.

Он также отметил, что киргизская сторона в своем заявлении не отрицает факт отключения двух энергоблоков на Токтогульской ГЭС.

14 августа сбой в энергосистеме Центральной Азии привел к аварийным отключениям электроэнергии в нескольких регионах Казахстана. Объем ограничений электроснабжения потребителей составил ориентировочно 2810 МВт.

Алма-Ата KEGOC Казахстан Киргизия Токтогульская ГЭС Ерлан Аккенженов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Казахстанский НПЗ "Конденсат" будет поставлять в РФ порядка 70% бензина и дизтоплива

 Казахстанский НПЗ "Конденсат" будет поставлять в РФ порядка 70% бензина и дизтоплива

В Армении задержали бывшего президента Роберта Кочаряна и его сына

 В Армении задержали бывшего президента Роберта Кочаряна и его сына

Котировки Brent стабилизировались у $92 за баррель

В Армении проходят обыски в домах экс-президента Кочаряна и его сына

Что случилось этой ночью: вторник, 25 августа

Рынок акций США закрылся с разнонаправленными изменениями в понедельник

 Рынок акций США закрылся с разнонаправленными изменениями в понедельник

Трамп продлил эмбарго против Кубы еще на один год

 Трамп продлил эмбарго против Кубы еще на один год

Президент Мексики выразила уверенность в заключении торговой сделки с США

 Президент Мексики выразила уверенность в заключении торговой сделки с США

Что произошло за день: понедельник, 24 августа

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11361 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3568 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 454 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов