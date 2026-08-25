Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным и Мишустиным

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время, и с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем (с первым вице-премьером РФ - ИФ) согласовать", - сказал Лукашенко на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым во вторник в Минске. Президента Белоруссии цитирует госагентство БелТА.