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Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным и Мишустиным

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время, и с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем (с первым вице-премьером РФ - ИФ) согласовать", - сказал Лукашенко на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым во вторник в Минске. Президента Белоруссии цитирует госагентство БелТА.

Александр Лукашенко Денис Мантуров Белоруссия Владимир Путин Михаил Мишустин
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