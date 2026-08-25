В Казахстане потушили пожар на Атырауском НПЗ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пожар на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) ликвидирован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Сообщение о задымлении поступило на пульт "112" 25 августа в 12:55 (10:55 по московскому времени - ИФ). С учетом специфики объекта силы и средства МЧС были незамедлительно направлены к месту происшествия по повышенному рангу вызова", - говорится в сообщении.

В 13:42 (11:55 по московскому времени) пожар был локализован, распространение огня остановлено. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.

"Пострадавших нет. Причины возникновения пожара устанавливаются. Ситуация находится под контролем", - отметили в МЧС.

В тушении пожара были задействованы около 65 человек личного состава и 19 единиц техники. На месте работал оперативный штаб, была организована координация всех привлеченных сил и средств.

Ранее во вторник пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз" сообщила, что на АНПЗ произошло возгорание на осадителе механических очистных сооружений (МОС) закрытого типа. "На момент происшествия какие-либо работы на объекте не проводились. Горит нефтешлам, находящийся внутри осадителя", - говорилось в сообщении. Пресс-служба отмечала, что никто не пострадал, а завод работает в штатном режиме.

АНПЗ является одним из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Проектная мощность предприятия составляет 5,5 млн тонн нефти в год. Завод входит в группу "КазМунайГаз" через ТОО "АНПЗ".

В настоящее время в Казахстане действуют три крупных нефтеперерабатывающих завода: Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ), Шымкентский завод "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП) и Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ).

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.