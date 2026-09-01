Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры России, США и КНР Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС, эта тема затрагивалась на двусторонних переговорах Путина и Си Цзинпина, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Тема затрагивалась, да", - сказал Ушаков автору ИС "Вести", отвечая на вопрос, поднималась ли тема трехстороннего саммита лидеров России, США и КНР в ходе двусторонних переговоров Путина и Си Цзиньпина.

По его словам, Си как хозяин саммита АТЭС упомянул, что, "судя по всему", приедет Трамп, Путин тоже приглашен. "Если получится, как было сказано, можно будет организовать и встречу на троих" или по крайней мере с каждым обязательно встретится", - сказал помощник главы государства.