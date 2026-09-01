Путин "на полях" саммита ШОС в Бишкеке проводит встречу с президентом Ирана

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке, где в этот день проходит и саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В переговорах с российской стороны принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"На полях" саммита у Путина запланирован дипломатический блиц, после завершения основных многосторонних мероприятий ШОС, президент России продолжил проведение серии двусторонних контактов. Накануне он уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Впереди запланированы беседы с лидерами Таджикистана, Турции, Монголии, Армении и Киргизии.

Ситуация на Ближнем Востоке станет одной из основных тем беседы Путина и Пезешкиана. "Вы знаете, насколько актуальна эта встреча с учетом нынешней беспокойной обстановки на Ближнем Востоке, ситуации вокруг Ирана. Так что, несомненно, ближневосточная тема будет одной из ключевых в ходе обсуждения двух лидеров", - сказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.

Он отметил, что президенты России и Ирана также обсудят вопросы двустороннего характера.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля после безрезультатных трёхсторонних переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана на ядерную тематику. В результате нанесения Вашингтоном ударов по Исламской республике погибла группа высокопоставленных лиц, в том числе бывший верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Иран в свою очередь отвечает на действия США ударами по американским военным объектам в странах ближневосточного региона. Кроме того, Тегеран перекрыл Ормузский пролив, что вызвало резкий рост цен на нефть и дефицит нефтепродуктов. Судоходство оживилось после того, как США и Иран договорились приостановить боевые действия в попытке достичь прочного мирного соглашения.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предусматривающий ряд шагов для завершения конфликта. В документе, в частности, фигурировали открытие Ормузского пролива и заверения Тегерана об отсутствии планов по разработке ядерного оружия.

Это соглашение не привело к ожидаемым результатам: срок действия меморандума о взаимопонимании между США и Ираном истек, однако признаков того, что какая-либо из сторон готова способствовать прекращению боевых действий, не наблюдается.