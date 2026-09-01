Пашинян заявил о заинтересованности Армении в углублении и развитии отношений с РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ереван заинтересован в развитии отношений с Россией, в условиях мира в регионе эти отношения нуждаются в свежем взгляде, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Хочу подтвердить, что мы заинтересованы в дальнейшем углублении и развитии наших отношений с Россией", - сказал Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке во вторник.

По его словам, в течение последних лет ситуация в регионе и вокруг Армении изменилась.

"Нам кажется, что нужно посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, потому что отношения между Россией и Арменией в конфликтной обстановке имели другой смысл, а сейчас, когда в регионе установлен мир, нам кажется, что нужно посмотреть на ситуацию уже свежим взглядом. Думаю, что это послужит развитию наших отношений. Мы имеем ввиду углубление и развитие наших отношений, и это очень важно", - заявил премьер Армении.

Говоря о действующих в Армении российских предприятиях, Пашинян отметил, что "очень много российских компаний очень успешно действуют в Армении, они высокоприбыльные, платят налоги".

"Но нужно еще эти компании разделить на две части: компании, которые успешно действуют, они прибыльные, развиваются, но есть и компании, которые, к сожалению, не прибыльные и не развиваются. И это проблема и для Армении, и для России. Это тоже вопрос. Нужно посмотреть и обсудить эти вопросы и нюансы", - сказал Пашинян.