Иранские военные обещают ответить на удары США по территории страны

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Иранские военные заявили, что дадут мощный ответ на недавние американские удары, сообщает во вторник агентство "Мехр" со ссылкой на генштаб ВС ИРИ и командование КСИР.

"В ответ на американскую агрессию с воздуха по районам в Систане и Белуджистане, а также Хормозгане, вооруженные силы Ирана нанесут сокрушительные удары по трусливому и злобному американскому врагу", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что США наносят мощные и масштабные удары по Ирану.