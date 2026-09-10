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Израильские военные подорвали туннели "Хезболлы" в южном Ливане

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила при помощи взрывчатки подземные туннели, проложенные движением "Хезболла" под хребтом Али-Тахер в южном Ливане, сообщает The Times of Israel.

По его данным, взрыв был слышен во всех окрестностях. О захвате и зачистке от вражеских бойцов туннелей, ведущих в катакомбы, ЦАХАЛ заявляли на прошлой неделе.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны Исраэль Кац обнародовали совместное заявление, согласно которому отдали приказ на подрыв туннелей, и что теперь ЦАХАЛ завершила создание зоны безопасности в южном Ливане.

В ЦАХАЛ отмечают, что этот объект являлся "мозговым центром" подразделения "Бадр" в составе "Хезболлы", в зону ответственности которого входил юг Ливана к северу от реки Эль-Литани. Израильские военные отметили, что укрепления строили два десятилетия, при финансировании и планировании Ирана.

На прошлой неделе The New York Times сообщало со ссылкой на неназванного представителя Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), что служащие спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР находятся вместе с бойцами "Хезболлы" в подземельях под грядой Али-Тахер. Собеседники издания отметили, что в четверг Иран направил через Оман послание США, что захват ЦАХАЛ стратегического объекта под Али-Тахер будет неприемлемым, Ирану придется предпринять меры в случае продолжения израильского наступления.

Израиль Ливан Хезболла
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