Солнечная активность с 2024 года снизилась почти в три раза

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Активность Солнца за последние два года снизилась почти в три раза, по текущим прогнозам выход на солнечный минимум может произойти в 2029 году, сообщили в четверг в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Почти в три раза, с уровня в 216 единиц в августе 2024 года до 76 единиц в прошедшем августе 2026 года, снизилась солнечная активность за последние 24 месяца", - сообщили ученые.

"Активность Солнца в последние месяцы падает быстрее прогноза. В частности, в августе, исходя из усреднённых особенностей солнечных циклов, ожидалось значение индекса 90. Фактическое же значение 76 оказалось на 16% ниже. Если текущий тренд окажется устойчивым, то выход на солнечный минимум может произойти на 1-1,5 года раньше прогноза, уже в 2029 году", - говорится в сообщении лаборатории.

Отмечается, что вспышечная активность Солнца остается подавленной и ресурсов для быстрого усиления активности в данный момент не видно.

"Впрочем, усиление солнечной активности в следующий период ожидается в любом случае – Солнце движется к вековому максимуму, который будет достигнут в середине текущего столетия", - заявили ученые.