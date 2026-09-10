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Сеул близок к объявлению об инвестициях в энергетику США на сумму свыше $100 млрд

Сеул близок к объявлению об инвестициях в энергетику США на сумму свыше $100 млрд
Фото: Kent Nishimura/Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи готовится объявить о крупном пакете инвестиций в энергетический сектор США, размер которого может превысить $100 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, рассчитанная на несколько лет программа предусматривает финансирование строительства до восьми атомных и одной газовой электростанции. Предполагается, что они будут обеспечивать электроэнергией американские дата-центры.

Инвестиции будут осуществлены в рамках договоренностей, достигнутых между Вашингтоном и Сеулом в ходе переговоров о торговле в октябре прошлого года. Тогда США согласились снизить до 15% с 25% ставку пошлин на импорт большинства южнокорейских товаров, включая автомобили, в ответ на обязательство торгового партнера инвестировать порядка $350 млрд в американскую экономику.

С тех пор никаких конкретных шагов со стороны Сеула сделано не было, что вызвало недовольство в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп пригрозил восстановить размер пошлин до прежнего уровня.

Сейчас стороны близки к завершению переговоров по двум инвестиционным сделкам, о которых может быть объявлено уже на следующей неделе, сообщили источники WSJ.

Южная Корея США
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