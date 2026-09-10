Не менее 25 человек погибли в результате пожара на судне в китайском порту

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 25 человек лишились жизни из-за пожара на грузовом судне в порту Циндао на востоке Китая, сообщает в четверг газета South China Morning Post.

Согласно ее информации, в момент возгорания на борту судна находились 42 человека. Спасатели смогли провести эвакуацию лишь части людей.

Отмечается, что огонь разгорелся на судне, которое ходит под флагом Либерии. В Циндао оно проходило ремонтные работы.

К настоящему моменту пожар потушен.