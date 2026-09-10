Алжир объявил о разрыве дипотношений с ОАЭ

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Власти Алжира разрывают дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщают в четверг алжирские СМИ со ссылкой на заявление МИД этой страны.

Решение было принято после истощения "всех способов сохранить двусторонние отношения".

Согласно франкоязычным СМИ, последние несколько лет в отношениях Алжира и ОАЭ была напряженность. Алжир неоднократно обвинял Абу-Даби во вмешательстве в свои внутренние дела, в том числе в выборы.

Обе страны в последние годы зачастую занимали противоположные позиции в том, что касается ряда региональных конфликтов. Кроме того, ОАЭ поддерживают Марокко в территориальном споре с Алжиром.